السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين



الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق ( الشرقية ،الرياض ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة, و ارتفاع الموج متر و نصف إلى مترين و نصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.