مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1440/7/11 هـ الموافق 2019/03/18 م واس

الأحد 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

05:40ت م

0287



www.spa.gov.sa/1900244 الأحد 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس05:40ت م0287

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.