السعودية اليوم / إعصار "ايداي" يخلّف 113 قتيلاً على الأقل في موزمبيق و زيمبابوي



هراري 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

لقي 113 شخصًا على الأقل مصرعهم في زيمبابوي و موزمبيق المجاورة خلال المرور المدمر للإعصار الاستوائي "ايداي".

و ارتفعت حصيلة القتلى في شرق زيمبابوي إلى 65 قتيلاً، فيما أعلنت موزمبيق مصرع 48 شخصًا في وسط البلاد حيث مر الإعصار الجمعة و السبت.

و كان مسؤولون بالأمم المتحدة أعلنوا اليوم أن ما يقرب من 150 شخصًا لقوا مصرعهم في كل من موزمبيق و مالاوي و زيمبابوي جراء الإعصار العنيف الذي ضرب الدول الثلاث وتسبب أيضًا في فقدان مئات الأشخاص و تقطع السبل بعشرات الآلاف ممن عزلهم عن الطرق و الهواتف في المناطق الريفية و الفقيرة بشكل رئيسي.

و ما يزال العشرات في عداد المفقودين في وسط موزمبيق و شرق زيمبابوي بعد مرور الإعصار الذي صاحبته رياح عاتية و أمطار غزيرة و فيضانات دمرت جسورًا وجرفت منازل في البلدين.

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