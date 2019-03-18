السعودية اليوم / مقتل 21 عسكريًا بهجوم على ثكنة للجيش في وسط مالي



باماكو 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

قتل 21 عسكريًا ماليًا بهجوم مسلح استهدف اليوم ثكنة للجيش المالي في ديورا وسط البلاد.

و ذكرت القوات المسلحة المالية أن الهجوم ارتكبته مجموعات إرهابية، فيما أكد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أن الشعب المالي "موحّد" في مواجهة الهجمات،

و كان مصدر عسكري مالي أعلن أن ثكنة ديورا تعرضت لهجوم على يد مجموعة مسلحين أتوا على متن دراجات نارية و سيارات مما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين و اعتبار آخرين في عداد المفقودين.

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