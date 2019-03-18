السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات يجتمع بوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية



الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، بقاعة الاجتماعات بمقر مبنى المديرية اليوم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي والوفد المرافق له .

وتم خلال الاستقبال مناقشة تنسيق آلية العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات بشأن تطبيق العقوبات على المخالفات المتعلقة بنظام العمل وطرق التعامل معها.

وأكد اللواء اليحيى أن الجوازات تطبق الأنظمة وتسعى للتعاون مع جميع الجهات الحكومية بما يكفل تسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم.

حضر الاجتماع نائب مدير عام الجوازات اللواء علي بن سعيد الزهراني والمساعد لشؤون العمليات اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني والمساعد للشؤون الإدارية اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش وعدد من مديري الإدارات العامة بالمديرية.

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