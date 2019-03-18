السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق لموريتانيا



الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه، فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

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الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله - .وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه، فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //00:32ت م0281

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