السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا

الرياض 10 رجب 1440هـ الموافق 17 مارس 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب" .

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