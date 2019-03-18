السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا

الرياض 10 رجب 1440هـ الموافق 17 مارس 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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