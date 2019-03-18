السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعد حارسين عن المسجد الأقصى وتعتقل فتاة



القدس المحتلة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، عن حارسي المسجد الأقصى المبارك حمزة النبالي بشرط إبعاده عن مركز عمله والبلدة القديمة لمدة 15 يومًا، وعيسى بركات مع الإبعاد عن الأقصى لمدة 7 أيام.

ووفقا لمصادر فلسطينية فإن شرطة الاحتلال وجهت لحارسي المسجد الأقصى تهمة "إعاقة عمل الشرطة عند مصلى باب الرحمة"، علماً أنها اعتقلتهما صباح اليوم من أمام المسجد.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، فتاة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان في الخليل : إن قوات الاحتلال المتواجدة على مداخل الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل، اعتقلت الفتاة ولاء أكرم طلب غيث ، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

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