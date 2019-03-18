طقس اليوم: هطول امطار رعدية في جازان والطائف وعسير

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف فيما تأثر العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين و نصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.