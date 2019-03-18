شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد قائد مؤثر إقليمياً وعالمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

أكد رئيس الحزب الحاكم في موريشيوس شوكت سودن، والذي زار المملكة أخيرا، أنه شهد تغييرات مهمة في السعودية نحو الاتجاه الصحيح، ووصف رؤية 2030 بأنها قوية ولها تأثير إيجابي على المجتمع، لافتا إلى أن الأمير محمد بن سلمان يتمتع بروح قيادية مؤثرة، وله صوت قوي في المنطقة والعالم، ولديه رؤية ثاقبة لاقت تقديرا من شعب المملكة.

وقال في تصريح إلى "الخليج 365"، «لاحظنا تغييرات ملموسة سيكون لها تأثير كبير، ليس في المملكة فقط، بل في المنطقة بشكل عام»، وتحدث عن طفرة واضحة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: «ليس الكثير من الأفراد لديه قدرة على أخذ المبادرات والعمل من أجل المستقبل»، مؤكدا أن ولي العهد شاب ديناميكي يتمتع بقلب أسد وقوة الجبال والقدرة على النجاح وإحداث النمو في المنطقة، «ولأول مرة منذ 25 عاماً ألاحظ تغييرات قوية والناس سعداء بها، فهو يساعد على الوئام والسلام في العالم سواءً في اليمن أو مصر أو باكستان والهند، ولديه جهود كبيرة في مجالات عدة».

ومضى شوكت سودن قائلا: «نحن نتمتع بعلاقة قوية مع السعودية من وقتٍ مضى، حيث تعمل الحكومة على هيكلة هذه العلاقة، ونشكر ولي العهد على دعمه الشخصي وترويج الدعم في الشرق الأوسط، وكان له دور في حصولنا على تصويت لصالحنا في الأمم المتحدة بشأن خلافنا مع بريطانيا بشأن جزيرة شاجوس».

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وأوضح أن السفر إلى موريشيوس كان في السابق يتطلب الحصول على تاشيرة لجنوب أفريقيا، ولكنها حاليا مفتوحة للسعوديين والمقيمين في المملكة.

مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة صادراتنا للمملكة من السكر والفواكه، مبينا أن «السعودية دعمتنا في بناء 3 مستشفيات ونسعى لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بمنحهم تسهيلات للاستثمار في المدينة وبناء الفنادق، والبنوك الإسلامية».

وكشف رئيس الحزب الحاكم عن الأولوية الخاصة للسعوديين في تملك الأراضي التجارية وبناء المنازل، وقال: «يمكنهم الاستثمار أيضا في الزراعة وتصدير منتجاتهم لدول العالم عبر ميناء موريشيوس».

ونوه سودن بتطور خدمات الحج خصوصا في المواصلات من خلال قطار الحرمين والمشاعر الذي سهل كثيرا على الحجاج، ونحن على يقين من أن جميع المسلمين يدعون للسعودية بالخير، وكذلك لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد اللذين يعملان لخدمة الإسلام والمسلمين.