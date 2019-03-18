شكرا لقرائتكم خبر عن مركز للحرب الجوية في الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلن قائد القوات الجوية الملكية أعلن قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز عزم المملكة إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية مماثل لما هو موجود الآن في قاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برنامج تطوير القوات الجوية. وأكد قائد القوات الجوية -في تصريحاته في لقاء مع قناة «العربية» أمس (الأحد)- أن المركز سيُدعم بالكوادر البشرية المؤهلة، وكذلك بالأنظمة التي ستتيح للأطقم الجوية والفنية التدريب في واقع قريب ومماثل للحرب الحديثة.



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