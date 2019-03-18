بنك التنمية يعتمد إنشاء صندوق لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية في دورته الأولى لعام 2019، عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، منها اعتماد إنشاء صندوق لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع «الرياض كابيتال»، وهو الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى تمويل المنشآت الصغيرة والقائمة بمبالغ تتراوح بين 250 ألف ريال و1.5 مليون ريال، ويأتي إنشاء الصندوق تجاوبا مع إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التي تؤكد على «التمكين من نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل».

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كما بحث الاجتماع برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، تنشيط التمويل وتطوير أعمال البنك، واستعرض التقدم في التنسيق المشترك مع صندوق التنمية الوطني لتطوير استراتيجية البنك، بما يسهم في تحقيق رؤية (2030).

وتم اعتماد خطة التحول الاستراتيجي لفروع البنك (جادة 30)، التي تهدف إلى تحويل الفروع من فروع تشغيلية للموظفين إلى مراكز أعمال متكاملة وتشاركية جاذبة للرياديين والقطاع غير الربحي، كمحطة للانتقال بهم من مرحلة الفكرة إلى مرحلة بناء مؤسسات ناشئة ومتطورة، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسساتية في مجال التمويل الأصغر لمنظمات القطاع الثالث، ضمن حزم من الخدمات والتسهيلات شاملة نشر ثقافة العمل الحر، بناء القدرات، توليد وتطوير الأفكار، تقديم الاستشارات المهنية، التوجيه والإرشاد، إقامة الفعاليات المرتبطة بمجتمع ريادة الأعمال.

وناقش المجلس، بحضور مدير عام البنك وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله النملة، الدكتور إبراهيم الشافي، الدكتور خالد أباالخيل، نبيل المبارك، المهندس عبدالله العبيكان، الدكتور عبدالرؤوف مناع، عبدالعزيز الربدي، جملة من المواضيع المتعلقة بقطاعات التمويل المختلفة (الأصغر والأسر المنتجة والتمويل الاجتماعي) التي ستسهم باستيعاب شرائح جديدة من المجتمع.