طائرة عسكرية أمريكية فوق الأراضي الروسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو أجرت طائرة عسكرية أمريكية رحلة استطلاعية فوق الأراضي الروسية، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس. جاء ذلك في تغريدة لموقع «بلين رادار» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مضيفا أن الطائرة نفذت هذه المهمة أمس الأول، في إطار معاهدة السماوات المفتوحة.



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