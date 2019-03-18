اتحاد الإعلام الرياضي يطلق جائزة التميز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن جائزة التميز للإعلام الرياضي ضمن برامجه الهادفة لتشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية المقدمة، إضافة إلى صقل المواهب الشابة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال.

وحدد الاتحاد، الفترة من 15 أبريل وحتى 20 مايو موعدا لاستقبال المشاركات بإرسالها بصيغة PDF للمشاركات الصحفية، ورابط الـ YOUTUBE للمشاركات المرئية، وذلك عبر موقع الجائزة SSMFAWARD.COM الذي سيطلق لاحقا، وسيحتوي على تفاصيل موسعة عن آلية المشاركة والترشح.

يذكر أن الجائزة تأتي ضمن المبادرات النوعية التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في اجتماع مجلس إدارته الأخير.

اشتراطات يجب توفرها للمنافسة على الجائزة

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1 . أن يكون المتقدم عضوا في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والإعلامي الواعد

2 . أن يكون موضوع المشاركة مقتصرا على المجال الرياضي فقط

3 . يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة وبمشاركة واحدة

4 .أن تكون المشاركة نشرت في وسيلة إعلامية خلال موسم 2018 – 2019 مع إرفاق رابط النشر.

فروع الجائزة