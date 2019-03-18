يعتبر التسجيل في سند الزواج 1440 وشروط التقديم في مبادرة برنامج سند محمد بن سلمان من أهم الخدمات التى تحرص المملكة العربية السعودية على دعم مواطنيها من خلال مبادرة سند الزواج 1440 التى تولاها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة ، ويهدف من خلالها تقديم الدعم للمتزوجين حديثًا وتوفير إعانة لمساعدتهم في ظروف المعيشة، وحرصنا من موقعنا على دعم متابعيه الكرام نقدم طريقة التسجيل في سند الزواج 1440 وشروط التقديم في المبادرة.

شروط التسجيل في برنامج سند الزواج 1440

نستعرض شروط التسجيل في برنامج سند الزواج 1440 المبادرة التى أطلقها ولى العهد السعودي محمد بن سلمان على النحو التالي:

يشترط أن يكون الزوج والزوجة حاصلين على الجنسية السعودية.

يشترط لايتخطى عمر الزوج عن 40 عام ولا تقل عن 21 عام، ولا يزيد عمر الزوجة عن 40 عام، ولا يقل عن 21 عام.

لابد أن يكون الزواج الأول للمواطنين السعوديين.

المؤهل الدراسي للمتقدم لايقل عن الثانوية العامة.

لابد عدم زيادة مدة الزواج عن عام.

عدم زيادة الراتب الشهري للمواطن عن 4000 ريال سعودي.

لابد ألا يكون مهر العروس متجاوز خمسين ألف ريال سعودي.

إعطاء الأولوية فى برنامج سند الزواج 1440 لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

مبادرة سند للزواج 1440

يمكنكم مشاهدة فيديو تفاصيل مبارة سند للزواج 1440 وشروط الأهلية على النحو التالي:

طريقة التسجيل في سند الزواج 1440

إليكم خطوات تسجيل برنامج سند الزواج 1440 على النحو التالي:

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الدخول على برنامج سند محمد بن سلمان الإلكتروني من هنــــــــــــــا ادخل صفحة مبادرة سند الـزواج. اجتياز دورة الوعى المالي. كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم. التوقيع والإقرارعلى صحة البيانات. سوف يتم رسالة اعتماد الطلب.

نتابع معكم كافة التفاصيل عن التسجيل في سند الزواج 1440 تلبية لبحثكم الدائم عنها وجميع أخبار خدمات المملكة العربية السعودية من أجل دعم مواطنيها.