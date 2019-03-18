الهيئة السعودية للملكية الفكرية تشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرة

شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019م لأول مرة منذ إنشائها، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 23 مارس الجاري.

وتأتي مشاركة الهيئة؛ لتعزيز الوعي بشأن الملكية الفكرية من خلال ورش عمل وجناح يواكب أيام المعرض ويعرّف الزوار بدور الهيئة ومهامها وتاريخ ومستقبل الملكية الفكرية، إضافة لشرح يتناول مجالاتها، وهي براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية والعديد من المجالات ذات العلاقة، مع الرد على استفسارات زوار المعرض كافة.

ودعت الهيئة زوار المعرض لزيارة ركنها الخاص رقم «X-13» الواقع أمام منصات التوقيع بالمعرض؛ حيث تم تزويده بشاشة عرض مرئية تعريفية بالملكية الفكرية وتقديم منشورات وإهداءات خاصة للزوار.

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وكان 27 مؤلفًا ومؤلفة وقَّعوا لإصدارتهم، ضمن فعاليات المعرض على منصاته بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بلغ عددهم 16 مؤلفًا، و11 مؤلفة، تنوعت إصداراتهم ما بين الروايات والقصص والكتب.

وانطلقت فعاليات المعرض، بعنوان «الكتاب بوابة المستقبل»، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة أكثر من 913 دارًا للنشر ومؤسسة من 30 دولة عربية وأجنبية، بينما حلت مملكة البحرين «ضيف شرف» في نسخة المعرض هذا العام.

وقال المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، مدير معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 عبدالله الكناني، إن المعرض افتتح بواباته بمسميات مشاريع رؤية المملكة 2030 بشكلها الجديد، ومن خلال مسارات ترددية وتسجيل إلكتروني عبر تطبيق المعرض، الذي سيوفر للزائر الوصول إليه في أقل مدة وأسهل طريقة؛ حيث سيحظى الزائرون عبر التسجيل الإلكتروني بمزايا وخدمات شاملة لجميع شرائح المجتمع، بمن في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة.

وأوضح، في وقت سابق، أنه سيتم خلال هذا العام تكريم عدد من رواد السينما في المملكة، مفيدًا أن وزراء الإعلام في الدول العربية قرروا تكريم الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - بالاحتفاء به وعقد ندوات تناقش سيرته ومؤلفاته، وبالتالي فإن انطلاقة التكريم ستكون من معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، والذي استقبل عددًا من طلبات دور النشر للمشاركة فيه عبر النظام الإلكتروني، بلغت 1465 دارًا للنشر وتوكيل، وجهات حكومية وأهلية وجمعيات خيرية، مضيفًا أن الشروط والمعايير انطبقت على 913 دارًا للنشر وتوكيل وجهات حكومية وأهلية وجمعيات خيرية، بينما بلغ عدد العارضين والمشاركين 1750 عارضًا ومشاركًا.