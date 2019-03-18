جامعة القصيم تُكرم الفائزين بمسابقة طب الأسنان

شاركت فيها 9 كليات سعودية..
نظمت جامعة القصيم، اليوم الأحد، مسابقة النخبة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى القصيم لطب الأسنان الـ11.
شارك بالمسابقة 9 كليات أسنان من عدة جامعات وكليات سعودية أبرزها: «جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة حائل، جامعة جازان كلية ابن سينا الأهلية، جامعة المجمعة وجامعة الجوف، وكليات الفارابي».
وشهدت المسابقة منافسة قوية؛ حيث اشتدت في الأدوار النهائية، التي جمعت بين كليات الأسنان في جامعة الأميرة نورة وكليات الفارابي التي توجت بالمركز الأول.
جدير بالذكر أن جامعة القصيم تقيم المسابقة سنويًّا؛ حيث تحتوي على أسئلة في مناهج تخصصات بكالوريوس طب الأسنان بإشراف مباشر من جامعة القصيم.
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