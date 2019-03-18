‪ بالصور.. أيتام الرياض يزرعون 40 شتلة في منتزه حريملاء

زار 28 يتيمًا من أبناء دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض منتزه حريملاء الوطني وزرعوا 40 شتلة في أنحائه.

جاء ذلك ضمن فعاليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون بين فرعي وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة، التي انطلقت أمس السبت، بمنطقة الرياض بمشاركة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة يوسف السيالي ومديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بالفرع وفاء المبارك وبعض منسوبي الجهتين .

اشتمل برنامج الزيارة على العديد من الفقرات التعريفية والإنشادية والترفيهية؛ حيث استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن تاريخ المنتزه وأجزائه، وقدم بعض الأيتام مجموعة قصائد وطنية وكلمات الشكر والعرفان للوطن والمسؤولين على كل ما يجدونه من رعاية واهتمام ثم انتقلوا للمشاركة في المرسم الحر الذي تم تنظيمه بهذه المناسبة وبعض الألعاب الرياضية والحركية.

تجول المشاركون بالفعالية بعد ذلك في محمية الغزلان داخل المنتزه وتعرفوا على أنواع الغزلان وأسمائها وجهود وزارة البيئة في إنشاء هذه المنتزهات والمحميات؛ لإعادة تأهيل البيئة البرية والمحافظة على ثرواتها.

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وسلم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوسف السيالي، في ختام الزيارة دروع الشكر والتقدير لمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ماجد الفراج وبعض المسؤولين عن تنظيم الزيارة من الجهتين شاكرًا لهم كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، موضحًا أهمية مثل هذه البرامج في صقل شخصية أبناء الوزارة من فئة الأيتام وتنمية مهارات التواصل لديهم ودمجهم بالمجتمع وزرع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف في نفوسهم.

وأكد السيالي حرص الوزارة بكل قطاعاتها على استقطاب مثل هذه الشراكات الداعمة لرؤية 2030، التي تدعو إلى تعزيز التواصل بين الجهات الخدمية وتبادل المصالح لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الفئات المشمولة برعاية الوزارة من الجنسين .

وتشهد المملكة اهتمامًا بالأيتام وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات، بجهود كان من بينها طلب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (في فبراير الماضي) باستحداث وكالة للحماية الاجتماعية.

وحثّ المجلس الوزارة على توسيع مبادراتها لرعاية الأيتام؛ لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكورًا وإناثًا) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية، بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع.