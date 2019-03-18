نتائج قياس qiyas Results القدرات ورقي الفترة الثانية بالسجل المدني

استعلام نتائج قياس qiyas Results القدرات العامة الفترة الثانية الورقي من بوابة قياس للنتائج بالسجل المدني، حيث يفرج المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي اليوم عن نتائج اختبار القدرات ورقي لطلاب الثانوية، بعد الانتهاء من كافة عمليات الفرز والتحليل والتدقيق لنتائج المختبرين، وتحدد موعد الإعلان عن درجات القياس اليوم، لمن أدى اختبارات الفترة الثانية خلال العام الدراسي الحالي 1439-1440، وسنوفر طرق الوصول للنتائج المعتمدة من مركز قياس.

أوضح قياس مدى أهمية اختبار القدرات العامة، والذي يعد أحد والمقاييس الهامة لطلاب السنتين الأخيرتين من الثانوية العامة، بما يعكس القدرات الذهنية التي تمكنه من اجتياز المتطلبات في المسارات الدراسية الجامعية دون التركيز على التخصص، ويعد من المعايير الدقيقة والعادلة في المفاضلة بين الطلاب بما يتوافق ومتطلبات كل جهة تعليمية بعد المرحلة الثانوية لاختيار الطالب الأكثر قدرة وإمكانية على تلبية ومتابعة متطلبات الدراسة، وبالتالي تزداد أهمية نتائج اختبار القدرات العامة والتي سنتعرف عليها من خلال رابط نتائج قياس qiyas Results القدرات بالسجل المدني.

استعلام نتائج قياس qiyas Results

خدمة استعلام عن نتائج قياس qiyas Results قد تكون متشابهة لجميع الاختبارات، سواء كان المستعلم عنه هو اختبار القدرات العامة أو اختبار التحصيلي أو اختبار قدرات الجامعيين والقدرة المعرفية، وغيرها من الاختبارات التعليمية، هذا بجانب اختبار كفايات المعلمين وباقي الاختبارات المهنية واللغوية، والمقاييس المجتمعية، حيث يتم التعرف على نتائج قياس القدرات العامة من خلال رابط الربيد الإلكترونية، أو عن طرق رقم القياس الموحد وغيرها.

رابط الاستعلام عن نتائج القدرات 1440

بوابة قياس للنتائج الإلكترونية هي البوابة الرسمية للدخول على استعلام نتيجة اختبار قياس القدرات العامة الورقي للفترة الثانية، والتي من المقرر ظهورها اليوم 11-7-1440 عبر موقع قياس الإلكتروني.