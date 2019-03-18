شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: برامج الموهوبين مطلب وطني وليست ترفا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن الاهتمام بالموهوبين وتقديم البرامج المتميزة لهم لم يعد ترفاً علمياً أو تربوياً بل أصبح مطلباً وطنياً ملحاً في ظل تنافس الأمم في وقتنا الحاضر في شتى المجالات العلمية والتقنية والفكرية.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح أمس فعاليات أسبوع الموهبة تحت شعار «الموهوبون رؤى مستقبلية» والذي يأتي تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، بمقر إحدى المدارس الأهلية بالدمام.

وأكد الشلعان أن الموهوبين في كل مجتمع يعتبرون الثروة الوطنية والطاقة الدافعة نحو الحضارة، مستشهداً على ذلك بما تحظى به برامج الموهوبين والموهوبات على مستوى المملكة من اهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة - وفقها الله -، وأضاف: من هذا المنطلق يأتي اهتمام وزارة التعليم لاستكشاف موهبة الطلبة من خلال إعداد البرامج والكوادر المهنية.

كما عول الدكتور الشلعان، في معرض كلمته على الميدان التعليمي للعب دور حجر الزاوية في دعم واستكشاف الموهوبين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تعليم الشرقية يفخر بكوكبة من الموهوبين والموهوبات الذين يتزايدون في كل عام على منصات التتويج، رافعين علم المملكة عاليا في المحافل المحلية والعالمية، مما يعد مصدر فخر واعتزاز، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م.

من جهتها، أشارت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم الشرقية ابتسام المزيني إلى أن أسبوع الموهبة يتضمن حزمة من الفعاليات والأنشطة، منها لقاءات علمية نتبنى فيها شعاراً يعبر عن أحد توجهات رؤية المملكة وقد كان شعار هذا العام «الموهوبون رؤى مستقبلية» حيث شارك هذا العام في اللقاء عدد من المختصين في مجال الموهوبين والابتكار بحضور قيادات المدارس والمعلمين والمشرفين ومنسقي الموهوبين كان في مقدمتهم مشاركة المهندس خالد الزامل بمحاضرة بعنوان «مهن المستقبل في ضوء 2030»، كذلك محاضرة «أثر رعاية الطلاب الموهوبين في المجتمعات المدرسية» للدكتور فتي أبوناصر، وصولاً لمحاضرة بعنوان «مهارات التخطيط الشخصي» للمشرفة التربوية بوحدة تطوير المدارس نوف الدوسري، تلاها ورشة للدكتور فوزان الفوزان بعنوان «الرعاية الأسرية للطفل الموهوب»، منوهة إلى شروع مدارس المنطقة بتفعيل حزمة من الأنشطة كالورش التدريبية والمحاضرات التوعوية.