شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة متنقلة للأحوال المدنية بنجران والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».
كما تتواجد وحدة متنقلة تابعة للأحوال المدنية في السجن العام للرجال، لتقديم الخدمة لمدة يومين. يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تشرف على الأعمال الميدانية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
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