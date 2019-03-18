شكرا لقرائتكم خبر عن نصير شمه يتحف رواد مسرح «إثراء» والان نبدء بالتفاصيل

استضاف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي وللمرة الثانية على خشبة مسرح «إثراء» الفنان وأسطورة العود نصير شمه مع أفراد أوركسترا بيت العود، وذلك في حفل موسيقي السبت الماضي ضمن فعاليات «موسم الشرقية». واستمتع الجمهور بأنغام الأوركسترا التي يعود تاريخها إلى 2350 ق.م، كما استضاف شمّه عازف غيتار أنغام الفلامنكو المشهور «كارلوس بنيانا».



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