شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاي بورد» والسيرك الأوكراني يجذبان زوار الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

شهدت فعاليات موسم الشرقية في مهرجان «كلنا الخفجي» إقبالا جماهيريا كبيرا من العائلات والشباب؛ للاستمتاع ببرامجه المختلفة، حيث كان لفعالية الفلاي بورد في كورنيش الخفجي التي أقيمت لأول مرة بالمهرجان حضورا متميز من الزوار الذين استمتعوا بهذه العروض.

كما شهد معرض «إثراء لاب» في المهرجان حضورا من الزوار لمشاهدة عروض تعليمية وابتكارية في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات والتقنية الحديثة، وتناسب جميع الأعمار والفئات، في الوقت الذي نظم فيه مستشفى الخفجي العام فعالية مشي ٣٠ الرياضية، التي تهدف لنشر ثقافة المشي في المجتمع، وشارك فيها المئات من محبي الرياضة وزوار المهرجان.

كما تابع الحضور برامج وفعاليات السيرك الروسي وما يقدم من ألعاب بهلوانية حركية تفاعل معها الجمهور، بالإضافة لفرقة طيور الظلام الروسية.

وكان لخيمة المهرجان الرئيسية حضورها بتقديم عروض خيال الظل واستضافة المنشدين ماجد الرسلاني وسعود السهلي، لإحياء أمسية الشيلات التي تفاعل معها الحضور طيلة فترة الأمسية.

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وكان محافظ الخفجي محمد الهزاع قد افتتح مهرجان «كلنا الخفجي» في نسخته السابعة، بحضور مديري الإدارات الحكومية والجهات الأهلية والقطاع الخاص وأعيان المحافظة.

وتضمن حفل الافتتاح عددا من الفقرات الخطابية والفعاليات المتنوعة، التي اشتملت على عروض الظل والسيرك الروسي، وأوبريت وطني إلى جانب العرضة السعودية.

بعد ذلك تجول محافظ الخفجي على أركان المهرجان التي كان من أبرزها ركن القيادة الآمنة الذي تنفذه شركة أرامكو لأعمال الخليج بالتعاون مع إدارة مرور الخفجي، وركن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، وخيمة إثراء لاب التابعة لشركة أرامكو السعودية، وركن مستشفى الخفجي العام، وركن الدفاع المدني. وشاهد ضيوف الحفل مقتطفات من الفعاليات التي كان من أبرزها عروض «الفلاي بورد البحرية» والسيرك الأوكراني.