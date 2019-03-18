شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز حربي جوي في الشرقية مماثل لقاعدة نلس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

كشف قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، عن عزم المملكة إنشاء مركز حربي جوي في المنطقة الشرقية، مماثل لما هو موجود في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا الأمريكية.

وكان سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية قد زار أمس قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان في استقبال سموه قائد مركز العمليات الجوية الفريق هومز الذي رافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.

وبعد انتهاء العرض الجوي انتقل سمو قائد القوات الجوية، يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة في واشنطن واوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف الحربي، لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في «تمرين العلم الأحمر- 2019»، وكان في استقبال سموه ومرافقيه في مقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن شري، وأركان التمرين.

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عقب ذلك، توجه سموه إلى مبنى العلم الأحمر، واطلع على سير العمليات، مستمعا إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه. كما زار مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى مع الأطقم الفنية وحثهم على الاستفادة من التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها.

وأضاف إن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها.

قائد القوات الجوية يتسلم هدية خلال زيارته المشاركين في تمرين العلم الأحمر (اليوم)