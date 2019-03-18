شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يختتم دورات إدارة المشاريع الريادية في الحوطة والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الحوطة بمحافظة لحج دورات إدارة المشاريع لقطاع معيلات الأسر ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن. وتلقت 100 متدربة مهارات إعداد دراسة الجدوى للمشاريع وإدارة وتسويق المنتجات التي تصنعها المتدربات. وتأتي الدورات استكمالا للتي أخذتها المتدربات بالأشهر المنصرمة في مجالات الخياطة والكوافير والمعجنات وصناعة البخور. وتمثل الهدف التدريبي العام للدورة في تقديم تعريف شمولي لمفهوم إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها في سوق الأعمال، ومناقشة مفهوم الريادة، وكيف يمكن لصاحب المشروع أن يكون رياديا. وعبرت المستفيدات عن شكرهن الجزيل لمركز الملك سلمان لمنحهن فرص تدريب تمكنهن من تحسين دخلهن.



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