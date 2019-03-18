شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف ريال غرامة مخالفي رمي الأنقاض بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

فرضت بلدية محافظة القطيف غرامات مالية بقيمة 23،800 ألف ريال، فيما وجهت 487 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة وفقا للائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية. فيما بلغت كميات النفايات الصلبة التي رفعتها البلدية خلال الشهر الماضي 5040 مترا مكعبا، وبلغت الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر 285 ردا.

وأشار رئيس بلدية تاروت المهندس عادل آل عبية إلى أن برامج العمل اليومية التي تنفذ عن طريق مقاولي النظافة تتمثل في أعمال الكنس الآلي واليدوي وأعمال الالتقاط وتنظيف ومسح الحوط والأراضي الفضاء وتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية والفرعية، بالإضافة إلى تنظيف الشواطئ والكورنيش والواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات العامة ودورات المياه العامة وغسيل وصيانة الحاويات والبراميل وأعمال مكافحة الحشرات والتطهير. وشدد على أن البلدية تحرص على إشراك أفراد المجتمع في البحث أو الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات التي تشوه المظهر العام، وتضر بالبيئة ليتم التعامل معهم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

وكان عدد من أهالي جزيرة تاروت طالبوا بضرورة سن قوانين صارمة وتكثيف الحملات من قبل البلدية لمنع ظاهرة رمي مخلفات البناء، مؤكدين أن إلقاء مخلفات البناء من قبل المقاولين أمام المنازل والشوارع ظاهرة غير حضارية. وأشاروا إلى انتشار كميات كبيرة من مخلفات المباني في عدد من أحياء جزيرة تاروت، وتسببت في تشويه الأحياء بسبب المخلفات التي تركها المقاولون.

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وأوضح المواطن علي الحبيب تراكم المخلفات التي تركها المقاولون في حي الأندلس بتاروت بدون أي اعتبار للسكان، مؤكدا أنها أزعجت أهالي الحي، مطالبا بضرورة محاسبة المتسبب في تراكم مخلفات البناء بالحي وما تسببه من تلوث بصري وأضرار بيئية.

وطالب محمد العقيلي الجهات المعنية بتطبيق إجراءات عقابية صارمة تجاه المخالفين، مشيرا إلى أن الأنقاض تحولت إلى تلال عشوائية تشوه وجه عدد من الأحياء، كما أن ظاهرة رمي المخلفات باتت تؤرق الأهالي، داعيا بلدية تاروت إلى التدخل عاجلا لحل هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر، وإصدار أشد العقوبة بحقهم.

وقال المواطن عبد الله الصادق: ظاهرة رمي الأنقاض منتشرة في عدد من أحياء الجزيرة. داعيا مراقبي البلدية إلى تكثيف جولاتهم على الأحياء وفرض أشد العقوبات وغرامات مالية على من يرمي مخلفات البناء في الحي.