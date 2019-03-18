الأرصاد السعودية: عوالق ترابية اليوم – تعرف على أخبار الطقس ودرجات الحرارة في المملكة الإثنين

نستعرض معكم أخبار الطقس في السعودية وكذلك درجات الحرارة اليوم الأحد 2 ذو القعدة 1439 هجرية الموافق 15 يوليو 2018 ميلادية، حيث تؤثر العديد من العوامل على مناخ المملكة لعل من أبرزها الموقع الجغرافي في منطقة الصحراء الكبرى، فيتميز مناخ السعودية بأنه جاف وشديد الحرارة في أغلب فترات العام، كما هي عادة المناخ الصحراوي الذي يتميز بالتطرف الشديد، بينما يتميز الطقس في المناطق المرتفعة بأنه أكثر اعتدالاً من باقي المناطق الداخلية في المملكة، وتؤكد العديد من الدراسات العلمية أن المناخ ودرجات الحرارة تتغير في المملكة بطريقة يمكن حسابها وتقديرها كل عشرة سنوات.

درجات الحرارة اليوم في المملكة العربية السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة عن توقعات أخبار الطقس ودرجات الحرارة في جميع المناطق والمدن بالسعودية، حيث كانت توقعات درجات الحرارة وفق بيان الهيئة في جميع مدن المملكة على النحو التالي

المدينة درجة الحرارة الكبرى درجة الحرارة الصغرى مدينة مكة 42 31 المدينة المنورة 40 33 مدينة الرياض 44 32 مدينة جدة 37 30 مدينة الدمام 45 32 مدينة أبها 31 19 مدينة تبوك 39 24 مدينة بريدة 45 30 مدينة حائل 38 26 مدينة الباحة 34 22 عرعر 40 27 سكاكا 38 28 جازان 38 32 نجران 41 27 وادي الدواسر 43 31 شرورة 42 28 طريف 35 21 الطائف 35 25 القنفذة 39 31 ينبع 38 26 العلا 38 29 الأحساء 47 33 بيشة 39 26 الوجه 34 27 رفحا 42 29 القريات 36 21

أخبار الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم

مكة المكرمة قبلة المسلمين في جميع صلواتهم، تشهد أم القرى اليوم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وحالة الطقس اليوم توقعات جو صحو، حيث تبلغ درجة الحرارة في مكة العظمي أثناء فترة النهار 42 درجة مئوية، لتقل أثناء فترة الليل فتصل إلى نحو 31 مئوية، أما الرطوبة فتبلغ نسبتها اليوم 15%.

المدينة المنورة ثاني الحرمين تهفو إليها الأرواح شوقا، حيث يشهد طقس المدينة اليوم ظهور عوالق ترابية، وتبلغ درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمي المتوقعة 40 مئوية أثناء النهار، تقل في المساء لتصل إلى 33 مئوية، الرطوبة في الهواء اليوم قليلة تصل إلى 05%،

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أحوال طقس الرياض اليوم

تشهد العاصمة مدينة الرياض اليوم ارتفعا جديد في درجة الحرارة، كما نوهت هيئة الأرصاد السعودية من أن طقس الرياض اليوم سوف يكون غائم جزئي ويشهد عوالق في الهواء، بالنسبة لدرجة الحرارة في الرياض فالعظمي تبلغ 44 درجة أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم فتبلغ 32 درجة مئوية، نسبة الرطوبة في الهواء تبلغ نسبتها اليوم 25%.

أخبار الطقس في السعودية اليوم الأحد 15 يوليو 2018

وفق بيان الهيئة للعامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فأن الطقس في جميع مناطق المملكة العربية السعودية يتسم بالتالي