نتائج القدرات بالسجل المدني موقع قياس للنتائج بالسجل المدني لاستعلام درجات القياس

موقع قياس نتائج القدرات بالسجل المدني 1440 من النتائج التي يترقبها آلاف الطلاب والطالبات بالثانوية العامة، حيث تعلن اليوم نتيجة اختبار قياس القدرات العامة الفترة الثانية للاختبارات الورقية التي عقدت نهاية شهر يناير الماضي، ليتعرف الطلاب خلال ساعات على درجات قياس التي تحققت للمرحلة الثانية من الاختبارات للعام الدراسي 1439-1440، والتي يكون لها تأثير كبير في تحديد مسار الطالب الدراسي والمهني خلال المرحلة الجامعية، عقب الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة، والدخول في مرحلة القبول الجامعي.

تعلن نتائج القدرات بالسجل المدني من خلال الدخول على بوابة النتائج من موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، حيث يتم الاستعلام عن نتائج الاختبار الورقي الفترة الثانية من اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، من شرائح الطلاب المستهدفة بالسنة الثانية والسنة الثالثة، ويتم الحصول على نتائج قياس القدرات بالسجل المدني أو برقم الهوية، أو من خلال خدمة الرسائل النصية لمن اشترك بتلك الخدمة، خلال التسجيل في اختبارات القياس .

قياس نتائج القدرات بالسجل المدني

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي حدد اليوم الإثنين 11 رجب 1440 ليكون هو موعد إعلان نتائج القدرات بالسجل المدني 1440، ويمكن معرفة نتائج قياس فور فتح بوابة الاستعلام عن النتائج خلال ساعة لاحقة اليوم، عن طريق تسجيل الدخول مبدئياً باسم المستخدم وكلمة المرور على رابط نتائج قياس القدرات بالسجل المدني أو برقم المشترك، وتلك هي بيانات التسجيل في اختبار القدرات.

نتائج اختبار القدرات العامة لا يوجد بها نجاح أو رسوب، ويعتبر الطالب مجتاز للاختبار حال حصوله على 50% من الدرجة في الاختبارات ، وهناك طريقة لحساب معدل المختبر في نتيجة القدرات، كل ذلك سنوضحه خلال التحديث المقبل للتعرف حول كيفية التعرف على درجة قياس القدرات.

استعلام نتائج قياس القدرات 1440

طرق استعلام نتائج قياس القدرات 1440 الفترة الثانية للاختبارات الورقية تتم من خلال الدخول على بوابة قياس للنتائج باسم المستخدم وكلمة المرور، أو الاتصال على رقم قياس لخدمة العملاء 920033555، ومن خلال رابط موقع قياس النتائج يتم استخراج درجات القدرات الفترة الثانية.