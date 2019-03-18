شكرا لقرائتكم خبر عن فك قيود العمر للمعتمرين دون الـ 40 ولـ «عصبة النساء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة)

أعلنت السفارة السعودية بالخرطوم، فك قيود العمر عن عمرة الرجال لمن هم دون سن الـ 40 عاما، والسماح لمجموعة (عصبة) النساء بأداء العمرة دون قيود المحارم تحت إشراف إدارة الحج والعمرة السودانية.

وأكد السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، خلال زيارته أمس (الأحد) وزير الدولة الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد السوداني أبوبكر عثمان إبراهيم، أن ما تم يجيء في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين السعودية والسودان والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ورئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وفي إطار الجهود المشتركة لوزارة الحج السعودية والمجلس الأعلى للأوقاف بالسودان، وتذليل كل ما يعيق راحة الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم في سهولة ويسر.

من جانبه أشاد الوزير السوداني بمجهودات ومساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة ضيوف الرحمن وبالتطور التقني الكبير في مجال المشاعر بالمملكة، واصفا ما تم بأنه تطور مهم ونتاج لتواصلهم المستمر مع وزارة الحج السعودية وسفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، مشيرا إلى أنه ومنذ أكثر من 10 سنوات كانت العمرة غير مسموح بها لمن هم دون سن الـ 40 عاما من الرجال.