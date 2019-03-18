جامعة تبوك: إضافة بكالوريوس «إدارة الأعمال» إلى وثيقة التخرج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت جامعة تبوك، إضافة مسمى (درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة أعمال مسار الإدارة) إلى محتوى وثيقة التخرج. أعلنت جامعة تبوك، إضافة مسمى (درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة أعمال مسار الإدارة) إلى محتوى وثيقة التخرج. وبحسب المتحدث باسم جامعة تبوك الدكتور ناصر العنزي، فإنه نظرا لما تقدم به بعض الخريجين من تساؤلات حول مسمى تخصص الإدارة في كلية إدارة الأعمال، وجه مدير الجامعة كلية إدارة الأعمال بدراسة الموضوع وعرضه على المجالس المختصة في الكلية وبعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه العلمية والمهنية ومراجعته مع دليل تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية والتواصل مع الجهات العلمية المماثلة، أوصت المجالس المختصة بأن تشمل الوثيقة إضافة مسمى (درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة أعمال مسار الإدارة) إلى محتوى وثيقة التخرج بما يعكس طبيعة البرنامج ويحقق متطلبات سوق العمل ويتفق مع النواحي الأكاديمية في الجامعة، علما بأن هذا التخصص تخرج منه ثلاث دفعات ولم يرد للجامعة أي ملاحظات على هذا المسمى سواء من جهات حكومية أو أهلية عند التحاق الخريجين بها.



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