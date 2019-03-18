شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي رئيسا إندونيسيا في ضحايا السيول وموريتانيا بفقيدهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز في وفاة الرئيس السابق محمد محمود ولد أحمد لولي -رحمه الله-.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي -رحمه الله-، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه، فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «بلغني نبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».