شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي في وفاة رئيس موريتانيا السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز في وفاة الرئيس السابق لموريتانيا محمد محمود ولد أحمد لولي.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ العزاء، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».