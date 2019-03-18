شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترشد المياه بـ«قطرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، برنامج (قطرة)؛ وهو برنامج وطني يعنى بترشيد استهلاك المياه في المملكة، بالإضافة إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص به (www.qatrah.com)، وحسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصة التعهد بترشيد استهلاك المياه، وذلك خلال افتتاحه، أمس (الأحد) أعمال «منتدى المياه السعودي» الذي تنظمه الوزارة بعنوان «مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة» والمعرض المصاحب بأحد فنادق الرياض البوابة الاقتصادية، خلال الفترة من 17- 19 مارس 2019.

وتهدف الوزارة من خلال البرنامج إلى تخفيض استهلاك الفرد في اليوم من 263 لترا إلى 200 لتر بحلول عام 2020، وإلى 150 لترا بحلول عام 2030، إلى جانب إسهام البرنامج في تغيير سلوك الأفراد، ورفع الوعي المائي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، والاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد.

وأكد الفضلي أن قطاع المياه يناقش الآن في مجلس الشورى، منوها إلى العمل مع القطاع الخاص لإيجاد تقنية لإيصال المياه للمستفيدين بأقل الاسعار، مضيفا أن «قطاع المياه يحتاج الى مئات المليارات من الآن إلى عام ٢٠٣٠». وشهد الفضلي خلال الحفل توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى توقيع عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع المياه مع عدد من الجامعات والشركات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.