توقف فيس بوك ينعش «تيليجرام»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة، سان فرانسيسكو

كشفت منصة التواصل عبر الأجهزة الذكية تيليجرام عن إضافة نحو 3 ملايين مستخدم جديد خلال الساعات التي توقفت فيها تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك عن العمل بسبب مشكلات فنية في الأسبوع الماضي.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مؤسس تيليجرام بافيل دوروف قوله في رسالة عبر قناة التطبيق «رأيت 3 ملايين مستخدم جديد ينشئون حسابات جديدة لهم على تيلجرام خلال 24 ساعة».