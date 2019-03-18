السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت منصة التواصل عبر الأجهزة الذكية تيليجرام عن إضافة نحو 3 ملايين مستخدم جديد خلال الساعات التي توقفت فيها تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك عن العمل بسبب مشكلات فنية في الأسبوع الماضي.
ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مؤسس تيليجرام بافيل دوروف قوله في رسالة عبر قناة التطبيق «رأيت 3 ملايين مستخدم جديد ينشئون حسابات جديدة لهم على تيلجرام خلال 24 ساعة».
كانت هذه تفاصيل خبر توقف فيس بوك ينعش «تيليجرام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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