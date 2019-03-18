، المبتعث المخيدش يحصل على الدكتوراه في الأمن السيبراني من أمريكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل المبتعث أحمد عبدالله المخيدش على درجة الدكتوراه في تخصص الأمن السيبراني من جامعة أوكلاند في أمريكا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

ويعمل الدكتور المخيدش محاضرًا في جامعة الحدود الشمالية، ومن الكفاءات المتميزة والتي مثلت المملكة العربية السعودية خير تمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة دراسته العليا للماجستير والدكتوراه.