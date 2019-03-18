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محمد بن مسعود - الدمام - حصل المبتعث أحمد عبدالله المخيدش على درجة الدكتوراه في تخصص الأمن السيبراني من جامعة أوكلاند في أمريكا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
ويعمل الدكتور المخيدش محاضرًا في جامعة الحدود الشمالية، ومن الكفاءات المتميزة والتي مثلت المملكة العربية السعودية خير تمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة دراسته العليا للماجستير والدكتوراه.
المبتعث المخيدش يحصل على الدكتوراه في الأمن السيبراني من أمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18
حصل المبتعث أحمد عبدالله المخيدش على درجة الدكتوراه في تخصص الأمن السيبراني من جامعة أوكلاند في أمريكا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
ويعمل الدكتور المخيدش محاضرًا في جامعة الحدود الشمالية، ومن الكفاءات المتميزة والتي مثلت المملكة العربية السعودية خير تمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة دراسته العليا للماجستير والدكتوراه.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
02:01 AM
حصل المبتعث أحمد عبدالله المخيدش على درجة الدكتوراه في تخصص الأمن السيبراني من جامعة أوكلاند في أمريكا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
ويعمل الدكتور المخيدش محاضرًا في جامعة الحدود الشمالية، ومن الكفاءات المتميزة والتي مثلت المملكة العربية السعودية خير تمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة دراسته العليا للماجستير والدكتوراه.
، المبتعث المخيدش يحصل على الدكتوراه في الأمن السيبراني من أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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