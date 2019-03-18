، مكة .. مدير تعليم المستمر يرعى برنامج "مهنتي" بالليلية الخامسة الثانوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذه الإرشاد الطلابي ويهدف لتعريف الطلاب بالمهنة وتهيئتهم لسوق العمل

رعى خالد الحارثي مدير ادارة التعليم المستمر بتعليم منطقة مكة المكرمة مساء أمس، مبادرة برنامج "مهنتي" الذي نفذ من قِبل الإرشاد الطلابي للدارسين في الليلية الخامسة الثانوية ضمن برامج التوجيه والإرشاد المهني لتعريفهم بالمهنة وتهيئتهم لسوق العمل بمشاركات من زملائهم الدارسين وممارستهم في سوق العمل.

في البداية استقبل قائد الليلية الخامسة فيصل الأسمري والمرشد الطلابي مبارك العصيمي والوكيل للشؤون التعليمية فهد الحارثي والكادر التعليمي لراعي المبادرة خالد الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر وبحضور الدكتور فايز الحارثي ومشرف التعليم المستمر محمد القرشي ومشرف التوجيه والإرشاد عبد اللطيف الحبشي ومشرف الحاسب الآلي وسعيد الزهراني مرشد طلابي بالليلية الثانية الثانوية.

واستهل برنامج "مهنتي" بجولة ميدانية على المعرض المصاحب للبرنامج واطلع خالد الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر وجميع المشرفين والمعلمين على شرح مبسط من قِبل الطلاب المشاركين في برنامج "مهنتي"، وتلا ذلك عرض مرئي يسلط الضوء على أهداف البرنامج والفئة المستهدفة.

وأشاد خالد الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة بالقائمين على البرنامج من قائد المدرسة فيصل الأسمري والمرشد الطلابي مبارك العصيمي.

وقال "الحارثي" إن هذا البرنامج النوعي وفكرته رائعة ونشكر جميع من أسهم فيه من إدارة المدرسة والإرشاد والمعلمين والطلاب والذي يهدف إلى إكساب طلاب المرحلة الثانوية مهارة اتخاذ القرار المهني والنضج المهني في اختيار التخصصات المستقبلية للمهنة.

وأشار قائد الليلية الخامسة الثانوية فيصل الأسمري إلى أن برنامج "مهنتي" بمثابة توجيه إرشادي على برنامج سلوكي معرفي يكسب الطالب مهارة النضج المهني واتخاذ القرار والتي سوف يُسهم في تحديد ميول الطالب واختصار الوقت لديه لاختيار تخصصه بعد الثانوية ومهنة المستقبل.

ومن جانب آخر، اختتم مبارك العصيمي المرشد الطلابي في الليلية الخامسة الثانوية والقائم على برنامج "مهنتي" قائلاً إن المستهدفين من البرنامج الدارسين بالمدرسة هم أهداف البرنامج في نشر ثقافة حب المهن واستثمار خبرات الدارسين في سوف العمل ونقلها لزملائهم وتعريفهم بشرف المهنة وتهيئتهم لسوق العمل لكسر حاجز البطالة.