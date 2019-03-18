، القيادة تعزي رئيس وشعب إندونيسيا في ضحايا السيول بإقليم بابوا ،

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- أحر التعازي وأصدق المواساة لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال ولي العهد: "بلغني نبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
القيادة تعزي رئيس وشعب إندونيسيا في ضحايا السيول بإقليم بابواوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-18
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- أحر التعازي وأصدق المواساة لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال ولي العهد: "بلغني نبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
01:22 AM
قدمت التعازي لذوي المتوفين وتمنت للمصابين الشفاء العاجل
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- أحر التعازي وأصدق المواساة لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال ولي العهد: "بلغني نبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
، القيادة تعزي رئيس وشعب إندونيسيا في ضحايا السيول بإقليم بابوا ،
المصدر : الخليج 365
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