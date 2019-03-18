أنهى مواطن بجدة يوم أمس الأحد معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد معاناة والدته من جراء غسيل الكلى سنة كاملة.
وتفصيلاً، تبرع أحد منسوبي بلدية العقيق بمنطقة الباحة، المواطن "صالح بريك القثامي"، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيرًا طوال الفترة الماضية.
وقرر "القثامي" التبرع بإحدى كليتيه لوالدته إيمانًا منه بأن التبرع لوالدته واجب. وقد خضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بجدة قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.
جدة.. "القثامي" يتبرع بكليته لينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلويسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-18
أنهى مواطن بجدة يوم أمس الأحد معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد معاناة والدته من جراء غسيل الكلى سنة كاملة.
وتفصيلاً، تبرع أحد منسوبي بلدية العقيق بمنطقة الباحة، المواطن "صالح بريك القثامي"، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيرًا طوال الفترة الماضية.
وقرر "القثامي" التبرع بإحدى كليتيه لوالدته إيمانًا منه بأن التبرع لوالدته واجب. وقد خضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بجدة قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
01:22 AM
أكد أن تبرعه واجب.. وخضع للفحوصات اللازمة.. وتكللت العملية بالنجاح
أنهى مواطن بجدة يوم أمس الأحد معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد معاناة والدته من جراء غسيل الكلى سنة كاملة.
وتفصيلاً، تبرع أحد منسوبي بلدية العقيق بمنطقة الباحة، المواطن "صالح بريك القثامي"، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيرًا طوال الفترة الماضية.
وقرر "القثامي" التبرع بإحدى كليتيه لوالدته إيمانًا منه بأن التبرع لوالدته واجب. وقد خضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بجدة قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.
، جدة.. "القثامي" يتبرع بكليته لينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي ،
المصدر : الخليج 365
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