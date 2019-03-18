، "مدني رنية" ينتشل جثمان مواطن غرق في بئر بعمق 30 مترًا بمنطقة أثلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في الحادثة بالتنسيق مع الشرطة

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة رنية جثمان غريق يعود لمواطن بعد أن سقط في بئر في منطقة أثلة.

وتفصيلاً؛ تبلغت شرطة محافظة تربة عن حضور أشخاص يفيدون بأن والدهم سقط داخل بئر بمنطقة أَثَلَة التابعة لمحافظة رنية، والتي تبعد عنها 50 كيلو شمالاً فيما باشر الدفاع المدني موقع البلاغ مساء أمس، واتضح غرق المواطن في البئر وتم انتشال جثمان الغريق متوفى من بئر قطرها من 7 إلى 10 أمتار وعمق 40 مترًا ومنسوب مياه 30 مترًا.

وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة من قِبل الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الشرطة، فيما يجري استلام ذويه الجثمان، الذي تم نقله من قِبل الدفاع المدني لمستشفى رنية.