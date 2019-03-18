، حادثة مأساوية في رفحاء .. عاملة منزلية تُنهي حياتها بتجرع السم ،

محمد بن مسعود - الدمام - شرطة المحافظة بدأت بإجراء تحقيقاتها لمعرفة دوافع الانتحار

أقدمت عاملة منزلية في محافظة رفحاء على الانتحار مساء أمس، بتجرع مادة "السُم"، ما أفضى إلى موتها.

وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365"، أن العاملة المنزلية من جنسية إفريقية قامت بشرب مادة علاج الجرب، وجرى نقلها إلى مستشفى رفحاء المركزي في محاولة إنقاذها لكنها فارقت الحياة.



وكشفت المصادر أن شرطة محافظة رفحاء باشرت موقع الحادثة، وبدأت بإجراء تحقيقاتها لمعرفة دوافع الانتحار وكشف مسبباته.