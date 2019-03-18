- 1/2
- 2/2
أقدمت عاملة منزلية في محافظة رفحاء على الانتحار مساء أمس، بتجرع مادة "السُم"، ما أفضى إلى موتها.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365"، أن العاملة المنزلية من جنسية إفريقية قامت بشرب مادة علاج الجرب، وجرى نقلها إلى مستشفى رفحاء المركزي في محاولة إنقاذها لكنها فارقت الحياة.
وكشفت المصادر أن شرطة محافظة رفحاء باشرت موقع الحادثة، وبدأت بإجراء تحقيقاتها لمعرفة دوافع الانتحار وكشف مسبباته.
حادثة مأساوية في رفحاء .. عاملة منزلية تُنهي حياتها بتجرع السمعويد التومي الخليج 365 2019-03-18
أقدمت عاملة منزلية في محافظة رفحاء على الانتحار مساء أمس، بتجرع مادة "السُم"، ما أفضى إلى موتها.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365"، أن العاملة المنزلية من جنسية إفريقية قامت بشرب مادة علاج الجرب، وجرى نقلها إلى مستشفى رفحاء المركزي في محاولة إنقاذها لكنها فارقت الحياة.
وكشفت المصادر أن شرطة محافظة رفحاء باشرت موقع الحادثة، وبدأت بإجراء تحقيقاتها لمعرفة دوافع الانتحار وكشف مسبباته.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
01:17 AM
شرطة المحافظة بدأت بإجراء تحقيقاتها لمعرفة دوافع الانتحار
أقدمت عاملة منزلية في محافظة رفحاء على الانتحار مساء أمس، بتجرع مادة "السُم"، ما أفضى إلى موتها.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365"، أن العاملة المنزلية من جنسية إفريقية قامت بشرب مادة علاج الجرب، وجرى نقلها إلى مستشفى رفحاء المركزي في محاولة إنقاذها لكنها فارقت الحياة.
وكشفت المصادر أن شرطة محافظة رفحاء باشرت موقع الحادثة، وبدأت بإجراء تحقيقاتها لمعرفة دوافع الانتحار وكشف مسبباته.
، حادثة مأساوية في رفحاء .. عاملة منزلية تُنهي حياتها بتجرع السم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حادثة مأساوية في رفحاء .. عاملة منزلية تُنهي حياتها بتجرع السم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.