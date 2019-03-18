، "أخضر التايكوندو" يحصد الذهب والفضة والبرونز في بطولة بلجيكا الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "شداد" رفع التهنئة لرئيس هيئة الرياضة بالإنجاز الجديد واعدًا بالمزيد

تمكن لاعبو المنتخب السعودي للتايكوندو من حصد ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) خلال منافسات بطولة بلجيكا الدولية التي اختتمت أمس الأحد.

وفي التفاصيل، حصد البطل السعودي للتايكوندو علي المبروك، أول ميدالية ذهبية في وزن +78 كجم في مستهل العام الجديد بعد فوزه على لاعب منتخب إسبانيا ضمن منافسات البطولة.

واللاعب محمد السويق الميدالية الفضية في وزن تحت 73 بعد خروجه مصابًا خلال النزال الذي جمعه بلاعب المنتخب الصربي، حيث كان السويق قريبًا من الذهب غير أن الإصابة أعاقته عن استكمال المشوار البطولي في الرمق الأخير.

وظفر اللاعب سامي الخيبري بالميدالية البرونزية تحت 83 كجم بعد أن خسر من اللاعب الهنقاري في الدور قبل النهائي.

وقدم أفراد المنتخب السعودي عطاءً رفيعًا بقيادة المدربين الوطنيين محمد سعد القحطاني وفهد محمد الدويسان ورئيس الوفد ومحمد نوح.

ومن جانب آخر، رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري التهنئة لرئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قائلاً: إن الذهب السعودي باكور الموسم الجديد وسيتواصل الحصاد في البطولات القارية والإقليمية المقبلة.

وأردف: تعد بطولة بلجيكا الدولية من أقوى المنافسات في التصنيف العالمي لوجود نخبة من أبطال العالم وتخطيطنا بعيد المدى في المشاركات المقبلة لحصد الميداليات المتقدمة لأننا نملك حاليًا اللاعب المؤهل والمدرب الكفء.