، القيادة تبعث برقية عزاء لرئيس موريتانيا في وفاة رئيسها الأسبق ،

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله-.
وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله-.
وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
القيادة تبعث برقية عزاء لرئيس موريتانيا في وفاة رئيسها الأسبقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-18
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله-.
وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله-.
وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
01:11 AM
عبَّرت عن بالغ التعازي وصادق المواساة للشعب الموريتاني ولأسرة الفقيد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله-.
وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله-.
وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
، القيادة تبعث برقية عزاء لرئيس موريتانيا في وفاة رئيسها الأسبق ،
المصدر : الخليج 365
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