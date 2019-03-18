شاهد.. أمانة الرياض تغلق مطعمًا لم يلتزم بالتعليمات الصحية ونظافته سيئة

قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية عرقة بإغلاق مطعم وجبات سريعة بحي ظهرة لبن بعدما لوحظ قيام العمالة بعدم الالتزام بالتعليمات الصحية وتدني مستوى النظافة وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرمات بحقه.

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