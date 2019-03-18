إغلاق معرض الحرمين الشريفين.. و”الرئاسة” توضح السبب

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الأحد)، عن إغلاق معرض الحرمين الشريفين بدءا من يوم السبت الموافق 23 رجب 1440هـ.

وأوضحت الرئاسة في بيان رسمي لها أن إغلاق المعرض يأتي لإجراء الصيانة الدورية لمقتنيات المعرض الأثرية، وما يحتويه من مقتنيات ثمينة، كما سيتم عمل الصيانة اللازمة للمرافق التابعة له حفاظاً عليها من التلف.