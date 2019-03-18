عبر أبشر.. هنا رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة

أكدت الجوازات أن خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، تتيح لأصحاب العمل والمقيمين من الاستفسار عن صلاحية وتاريخ انتهاء الإقامة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر. ويمكن الدخول للاستفادة من الخدمة على الرابط هنا

ويتم إدخال حقول مطلوبة للاستفادة من خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وهي رقم الإقامة والرمز المرئي ثم الضغط على “عرض”.