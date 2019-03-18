التحقيق في بلاغ عن طائرات “درون” ترصد أكبر مشروع بالمدينة المنورة

تباشر الجهات الأمنية في المدينة المنورة بلاغًا عن طيارات من دون طيار من نوع “درون”، ترصد مقر مشروع نظافة المدينة المنورة التابع لأمانة المنطقة، وكذلك المردم الخاص وحجز السيارة التالفة.
وأكدت مصادر مطلعة وفقًا لصحيفة سبق أن الجهات المعنية لم تتلق أي توجيه أو أوامر عن تصوير هذا الموقع؛ لكونه أكبر المشروعات في المدينة المنورة، فضلاً عن وقت التصوير كان في المساء، وبارتفاع تجاوز ٣٠٠ متر، حيث رصدت أكثر من أربعة مواقع في المشروع، قبل تجولها في المردم. ومن المتوقع أن يصدر بيان من الجهات ذات العلاقة عن تفاصيل أكثر حال توفر معلومات أكثر.
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