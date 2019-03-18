إعفاء السعوديين من التأشيرة المسبقة لدخول ألبانيا

خلال الفترة من 1 أبريل حتى 31 أكتوبر 2019..
أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، إعفاء المواطنين السعوديين من التأشيرة المُسبقة لدخول جمهورية ألبانيا.
وقالت وزارة الخارجية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على التأشيرة المسبقة لدخول جمهورية ألبانيا خلال الفترة من 1 أبريل 2019 حتى 31 أكتوبر 2019».
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