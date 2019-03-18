الصحة تعرض منجزات قطاع التمريض وتخصص جائزة للتميز المهني

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، تخصيص جائزة باسم «جائزة وزير الصحة للتمريض المتميز» تقدم كل عام، وذلك دعمًا وتحفيزًا لأبناء هذه المهنة الإنسانية النبيلة.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة قد تبنت مشروع تعزيز جاذبية مهنة التمريض ضمن مبادرات التحول الوطني المرتبطة بالهدف الاستراتيجي لوزارة الصحة، والخاص بزيادة المشاركة المجتمعية بهدف الترغيب في مهنة التمريض، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، من خلال مشروع وطني ممنهج يعتمد على إشراك الممرضين أنفسهم، والممارسين، وطلبة المدارس والجامعات، وشرائح المجتمع؛ لتعزيز جاذبية مهنة التمريض وتحسين كفاءة منسوبيها.

وبيّن الربيعة أن 50% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الصحي هم من التمريض؛ حيث يبلغ عدد التمريض في جميع القطاعات الصحية بالمملكة 185.000 ممرض وممرضة، 37% فقط هم من السعوديين (68.000 تقريبًا)، وأن 89% من إجمالي التمريض الوطني يعمل في وزارة الصحة (60.240).

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الصحة خلال الملتقى السعودي الأول للاعتزاز بمهنة التمريض الذي عُقد اليوم في الرياض؛ حيث أوضح أن نسبة التمريض في المملكة العربية السعودية حاليًّا هي 54.7 ممرض لكل 10 آلاف من السكان، وتسعى المملكة من خلال هذا المشروع للوصول إلى مستهدف رئيس في معدل التمريض سيصل إلى 70 ممرضًا لكل 10 آلاف من السكان بنهاية 2020، بحسب المعايير الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

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وأكد الدكتور الربيعة زيادة كفاءة العاملين في التمريض عبر زيادة عدد المراكز التدريبية المتخصصة والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في كل من المدينة المنورة، والقصيم، والأحساء، والطائف، ونجران، مشيرًا إلى مشروع تنمية القدرات البحثية «باحث» الذي يهدف إلى تعزيز القدرات البحثية للتمريض السعودي، وتوفير بيئة مناسبة لعمل الأبحاث التمريضية، وتعزيز وتوسيع الروابط مع الهيئات والمراكز العلمية الوطنية والدولية، وبناء أبحاث تعاونية تبنى عليها ممارسة مبنية على البراهين.

وبيّن معالي وزير الصحة أن اهتمامات الصحة تتركز في هذا العام 2019 على إظهار وإبراز أهم المنجزات التي ستعمل عليها في مجال التمريض، وهي: مشروع إنشاء نظام لقياس إنتاجية التمريض، ومشروع تقليل نسبة تقرحات الضغط السريري، ومشروع تطوير تمريض رعاية المسنين، ومشروع تطبيق الدليل الاسترشادي للقابلات، ومشروع إعادة تشكيل القوى العاملة للقبالة، ومشروع قياس نسبة التزام العاملين بمنهجية ما قبل الإجراء الطبي، ومشروع الحد من العمل خارج نطاق المهنة، ومشروع تطوير إدارات التمريض في المناطق والمحافظات، وكذلك مشروع بناء القدرات البحثية للتمريض السعودي «باحث 2».

يُذكر أن الملتقى شهد العديد من الجلسات الحوارية التي شارك فيها عدد من المختصين على المستوى المحلي والدولي كان من بينها عرض مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض.

كما شهد إطلاق مبادرة رواد التمريض وعرض لحملة «#كلنا_تمريض»، بالإضافة إلى إطلاق الجمعية السعودية للتمريض المهني.