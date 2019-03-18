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خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق

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2019-03-18

خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق

متابعات الخليج 365 - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي – رحمه الله – .
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ العزاء، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي – رحمه الله – .
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي – رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه، فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.





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